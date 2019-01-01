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عالم

المبعوث الأممي لليمن: الحديدة هي البوابة المحورية للسلام في اليمن

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:06 م
جريدة الدستور
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أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، أن الحديدة هي البوابة المحورية للسلام في اليمن، مبينا أن التقدم فيها سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل في اليمن.

وقال جريفيث - في إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن - إن وقف إطلاق النار ثابت في الحديدة لكن العمليات العسكرية جارية على محاور أخرى، مضيفا: "شهدنا تقدما محدودا في تعز ونسعى إلى فتح معبر إنساني واحد على الأقل".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يشكل أولوية مهمة في اليمن، مطالبا بضرورة عودة السلام إلى اليمن وفقا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، معربا عن قلقه البالغ من الهجمات التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية.

وأعرب عن ذهوله بإصدار الحوثيين الأسبوع المنصرم أحكام إعدام على معتقلين، مطالبا مليشيات الحوثي باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى والمعتقلين.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن أن جميع الأطراف اليمنية أكدوا خلال لقائه على ضرورة الحل السياسي وتطبيق اتفاق ستوكهولم، مشيرا إلى أن الاتفاق على طبيعة القوات المحلية في الحديدة يبقى عائقا أمام تحقيق السلام في اليمن.
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