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مصر

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة غدًا.. والقاهرة 36

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 34
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 23 31
مطروح 22 29
السلوم 21 30
سيوة 23 36
بورسعيد 24 31
دمياط 23 30
الزقازيق 24 35
الإسماعيلية 25 35
السويس 24 36
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 26 38
نخل 22 34
نويبع 25 35
طابا 23 34
كاترين 18 33
الطور 22 37
شرم الشيخ 31 39
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 40
الفيوم 26 37
بنى سويف 26 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 41
سوهاج 28 42
قنا 31 43
الأقصر 30 45
أسوان 31 46
أبوسمبل 28 45
الوادى الجديد 30 45
شلاتين 28 38
أبورماد 29 37
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 36
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