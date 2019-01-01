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رياضة

أتلتيكو مدريد: التعاقد مع المدافع هيرموسو من إسبانيول

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:02 م
المدافع هيرموسو من
المدافع هيرموسو من اسبانيول
وكالات
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تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، مع المدافع ماريو هيرموسو قادمًا من إسبانيول، بصفقة قيمتها 25 مليون يورو(28 ميلون دولار أمريكي).

وذكر النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي: "نحن نستقبل لاعبا غير عادي، ورغم صغر سنه لكنه يمتلك خبرة كبيرة، ومستقبلا واعدا".
وانضم هيرموسو24 عامًا إلى مدافع توتنهام السابق كيران تيريبير في ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، والذي وقع معه أتلتيكو أمس الأربعاء.

ولعب هيرموسو 59 مباراة مع إسبانيول خلال موسمين في كاتالونيا. وكان أتلتيكو خسر مدافعيه الأوروجوياني دييجو جودين والفرنسي لوكاس
هيرنانديز لكل من إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني على الترتيب، فيما يبدو البرازيلي فيليبي لويس قريبًا من مغادرة الفريق.
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