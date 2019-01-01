اتفاقية بين الشباب والرياضة وصحة الشرقية للتوعية الغذائية

استقبل اليوم الخميس، وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، ميرفت عبدالعزيز، مسئول الإعلام بإدارة الإعلام السكاني نيابة عن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المديريتين.



وتضمنت بنود الاتفاقية فتح قاعات مراكز الشباب والأندية، ودعوة الجمهور للاستفادة من الندوات الصحية، وتوفر الشئون الصحية المحاضرين والمادة العلمية بالمجان.



وتهدف الاتفاقية لنشر التثقيف الصحي، والتوعية الغذائية لأعضاء مراكز الشباب، وأبناء القرى والتوعية بحملات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن صحة المرأة، وخطورة أمراض السمنة، وأضرارها، كما تهدف لنشر تعاليم التغذية السليمة والصحية للمواطنين.