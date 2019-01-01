الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

مصر

السيسى يوجه بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لتوفير فرص عمل جديدة

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:53 م
السيسي
السيسي
الدستور
طباعة
ads
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة.

شهد الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وجه الرئيس بدفع الجهود المبذولة في هذا الصدد لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

كما وجه الرئيس بالاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية المتميزة في هذا الإطار لضمان نجاح المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في المبادرات المجتمعية الفعالة بحيث تضم مختلف الفئات، خاصةً قطاع الشباب، مشيدًا في هذا الإطار بالمبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمنظومة النظافة.

وعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والخطوات التي تمت في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق بالبدء في تنفيذ البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة للمنظومة، الذي يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكل الجهات المختصة بهدف رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.

وفيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية للمنظومة، عرض وزير التنمية المحلية برامج تدريب العاملين بالوحدات المحلية، وكذلك خطوات تحديث النظم المؤسسية والإدارية ذات الصلة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

التموين: إيقاف صرف السلع والخبز لتعطل السيستم لمدة 10 ساعات اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة هروب 5 سجناء من سجن الصف المركزى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

منذ حوالي 4 ساعات

"بلومبرج" تكشف كواليس طرد تركيا من "إف 35" وتردد ترامب

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

هل يكون "ولاد رزق 2" الحصان الرابح في منافسة الأضحى؟

فتاة تقع بطريقة مرعبة من حافلة (شاهد)

ما الشيء الذي حرمه الله على عباده وجعله لنفسه.. خالد الجندي يجيب

إياد نصار وإنجي المقدم بكواليس "حواديت الشانزليزيه".. صور

ads

رياضة

الجزائر بالزي الأبيض والسنغال بالأخضر في نهائي أمم أفريقيا

غدا.. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره السويدي بمونديال اليد

رسميًا.. النيجيري أوبي ميكيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أتلتيكو مدريد: التعاقد مع المدافع هيرموسو من إسبانيول

الرئيس نيوز

محلية النواب في زيارة لمطروح لبحث إشكاليات تقنين الأراضي

فرنسي من أصل مصري يعيد صياغة خريطة الألعاب الإلكترونية في العالم

تعرف إلى ذلك الطائر القبيح الذي تتفرغ ملكة انجلترا لاصطياده خلال العطلة

ترامب وباراك وثالثهم الأمير أندرو.. ملياردير أمريكي "محبوس" يلوث سمعة كبار الساسة

منوعات

خدعة بيولوجية تمنع فقدان الوزن

معاقبة إمبراطور المخدرات بالسجن مدى الحياة وغرامة 12 مليار دولار

إضرام النار المتعمد والإهمال وراء حرائق الغابات في اليونان

مطعم يحظر دخول اليابانيين

كشكول

لطلاب الإعدادية.. فتح باب الالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية

اعتماد نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة "دراسات" دمياط

انطلاق فعاليات ورش عمل التخطيط الاستراتيجي بـ"البلينا" التعليمية

المنوفية الأزهرية تطلق اللقاء التعريفى بمعاهد العلوم الإسلامية

إسلام سياسي

نكشف اسرار محاولات الإخوان المستمرة تشويه الشيخ علي جمعة

كواليس انتهاكات قنوات الإخوان الفضائية لقوانين العمل فى تركيا

الدعوة السلفية تُحرم البرامج الإلكترونية لتغير ملامح الوجه

إحصائية عراقية تكشف عدد الأطفال داعش الذين تسلمتهم لدولهم

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
نرمين يسر
صلاح الدين اللاتينى
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
المزيد

الثقافة

السبت.. المركز الثقافي المصري لدى موريتانيا يحيي ذكرى ثورة يوليو

دار الوثائق تصدر العدد الخامس عشر من مجلة الروزنامة

قصر السينما يعرض 8 أفلام حتى 31 يوليو

الليلة.. "الحرب التجارية الصينية الأمريكية" بـ الثقافى الصينى

صفحتنا ع الفيس بوك