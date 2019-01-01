السيسى يوجه بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لتوفير فرص عمل جديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة.



شهد الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وجه الرئيس بدفع الجهود المبذولة في هذا الصدد لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.



كما وجه الرئيس بالاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية المتميزة في هذا الإطار لضمان نجاح المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في المبادرات المجتمعية الفعالة بحيث تضم مختلف الفئات، خاصةً قطاع الشباب، مشيدًا في هذا الإطار بالمبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمنظومة النظافة.



وعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والخطوات التي تمت في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق بالبدء في تنفيذ البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة للمنظومة، الذي يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكل الجهات المختصة بهدف رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.



وفيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية للمنظومة، عرض وزير التنمية المحلية برامج تدريب العاملين بالوحدات المحلية، وكذلك خطوات تحديث النظم المؤسسية والإدارية ذات الصلة.