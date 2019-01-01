الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

فن

حمدي الميرغني: "حملة فرعون" يحقق ردود فعل مميزة بدور السينما العربية

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:53 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
قال الفنان حمدي الميرغني، إن ردود الفعل على فيلم (حملة فرعون) المعروض حاليا بدور السينما العربية إيجابية ومميزة للغاية.

وأضاف الميرغني، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الفيلم يحقق نجاحا في دور السينما داخل البلاد العربية، موضحا أن الفيلم لا ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، وإنما يعتمد على كوميديا الموقف، باعتبارها الأكثر ملاءمة لأحداثه.

وأشار إلى أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة وطبيعة الأحداث فيه مغايرة عن المعروض بالساحة السينمائية، معتبرا الفيلم نقطة تحول في مشواره الفني.. لافتا إلى أن قبوله المشاركة في الفيلم يعود إلى أن دوره جديد ومختلف عن كل الأدوار الفنية التي شارك فيها من قبل وهذا ما دفعه للمشاركة فيه، مؤكدا أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا، والكواليس شهدت تعاونا لتقديم عمل يظل عالقا بأذهان الجميع.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يجسده الفنان عمرو سعد، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.. ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، ومحمود عبد المغني، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد "تبديل الجثث".. رئيس "الطب الشرعي" تكشف حقيقة إقالتها

منذ حوالي 4 ساعات

"كاف" يدعو منتخب مصر إلى حضور نهائى كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة هروب 5 سجناء من سجن الصف المركزى

منذ يوم

الأرصاد تحذر وتعلن عن موعد انكسار موجه الحر في البلاد

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

هل يكون "ولاد رزق 2" الحصان الرابح في منافسة الأضحى؟

فتاة تقع بطريقة مرعبة من حافلة (شاهد)

ما الشيء الذي حرمه الله على عباده وجعله لنفسه.. خالد الجندي يجيب

إياد نصار وإنجي المقدم بكواليس "حواديت الشانزليزيه".. صور

ads

رياضة

الجزائر بالزي الأبيض والسنغال بالأخضر في نهائي أمم أفريقيا

غدا.. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره السويدي بمونديال اليد

رسميًا.. النيجيري أوبي ميكيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أتلتيكو مدريد: التعاقد مع المدافع هيرموسو من إسبانيول

الرئيس نيوز

محلية النواب في زيارة لمطروح لبحث إشكاليات تقنين الأراضي

فرنسي من أصل مصري يعيد صياغة خريطة الألعاب الإلكترونية في العالم

تعرف إلى ذلك الطائر القبيح الذي تتفرغ ملكة انجلترا لاصطياده خلال العطلة

ترامب وباراك وثالثهم الأمير أندرو.. ملياردير أمريكي "محبوس" يلوث سمعة كبار الساسة

منوعات

خدعة بيولوجية تمنع فقدان الوزن

معاقبة إمبراطور المخدرات بالسجن مدى الحياة وغرامة 12 مليار دولار

إضرام النار المتعمد والإهمال وراء حرائق الغابات في اليونان

مطعم يحظر دخول اليابانيين

كشكول

لطلاب الإعدادية.. فتح باب الالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية

اعتماد نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة "دراسات" دمياط

انطلاق فعاليات ورش عمل التخطيط الاستراتيجي بـ"البلينا" التعليمية

المنوفية الأزهرية تطلق اللقاء التعريفى بمعاهد العلوم الإسلامية

إسلام سياسي

نكشف اسرار محاولات الإخوان المستمرة تشويه الشيخ علي جمعة

كواليس انتهاكات قنوات الإخوان الفضائية لقوانين العمل فى تركيا

الدعوة السلفية تُحرم البرامج الإلكترونية لتغير ملامح الوجه

إحصائية عراقية تكشف عدد الأطفال داعش الذين تسلمتهم لدولهم

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
نرمين يسر
صلاح الدين اللاتينى
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
المزيد

الثقافة

السبت.. المركز الثقافي المصري لدى موريتانيا يحيي ذكرى ثورة يوليو

دار الوثائق تصدر العدد الخامس عشر من مجلة الروزنامة

قصر السينما يعرض 8 أفلام حتى 31 يوليو

الليلة.. "الحرب التجارية الصينية الأمريكية" بـ الثقافى الصينى

صفحتنا ع الفيس بوك