حمدي الميرغني: "حملة فرعون" يحقق ردود فعل مميزة بدور السينما العربية

قال الفنان حمدي الميرغني، إن ردود الفعل على فيلم (حملة فرعون) المعروض حاليا بدور السينما العربية إيجابية ومميزة للغاية.



وأضاف الميرغني، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الفيلم يحقق نجاحا في دور السينما داخل البلاد العربية، موضحا أن الفيلم لا ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، وإنما يعتمد على كوميديا الموقف، باعتبارها الأكثر ملاءمة لأحداثه.



وأشار إلى أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة وطبيعة الأحداث فيه مغايرة عن المعروض بالساحة السينمائية، معتبرا الفيلم نقطة تحول في مشواره الفني.. لافتا إلى أن قبوله المشاركة في الفيلم يعود إلى أن دوره جديد ومختلف عن كل الأدوار الفنية التي شارك فيها من قبل وهذا ما دفعه للمشاركة فيه، مؤكدا أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا، والكواليس شهدت تعاونا لتقديم عمل يظل عالقا بأذهان الجميع.



وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، والذي يجسده الفنان عمرو سعد، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.. ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، ومحمود عبد المغني، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.