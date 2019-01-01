الفيوم تبدأ حملاتها على منافذ بيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أصدر محافظ الفيوم، توجيهات مشددة للدكتور محمد عقل، مدير عام الطب البيطري، وعبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين، بضرورة التنيسق فيما بينهما لتشديد الرقابة علي المجازر، ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من جودة المعروض من اللحوم الحمراء خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.



وتضمنت توجيهات المحافظ ضرورة تنفيذ حملات تموينية مكثفة ومستمرة علي الأسواق لضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفين والمتلاعبين من التجار.



وفي تصريح خاص لـ"الدستور"، قال الدكتور محمد عقل مدير عام الطب البيطري، إن الحملات المشتركة التي يشنها الطب البيطري بالتنسيق مع التموين أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع بالأسواق، مشيرا إلي أن الحملات ستظل مستمرة وبشكل مكثف حتي عيد الأضحي المبارك.