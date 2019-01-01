السبت.. المركز الثقافي المصري لدى موريتانيا يحيي ذكرى ثورة يوليو

يحيي المركز الثقافي المصري في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد غد السبت، الذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة.



وقال الدكتور نشأت ضيف المستشار الثقافي المصري لدى موريتانيا، في تصريحات صحفية، إن الاحتفالية تتضمن ندوة عن العلاقات المصرية الموريتانية يشارك فيها قادة الرأي والفن والإبداع الموريتانيون.



وأوضح أن الندوة ستتناول التطور الكبير الذي شهدته علاقات التعاون بين البلدين خلال أكثر من نصف قرن، مؤكدا أن العلاقات المصرية الموريتانية ضاربة في جذور التاريخ، وهي علاقات رصينة وعميقة، وهو ما تأكد بشكل قوي بين الأزهر الشريف والمحظرة الموريتانية والاهتمام غير المسبوق الذي أولاه الموريتانيون للزيارة الناجحة التي قام بها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لموريتانيا العام الماضي.



وأشار إلى أن الاحتفالية تتضمن أيضا معرضا للصحف، التي واكبت قيام ثورة يوليو الخالدة، التي غيرت تاريخ المنطقة والعالم.