الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

مصر

السيسى يستقبل رئيسة البرلمان الأوغندى

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:47 م
السيسي
السيسي
الدستور
طباعة
ads
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وصرحت رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين.

وأشار الرئيس السيسى إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أوغندا على كل الأصعدة، بما فيها البعد البرلماني والشعبى، أخذًا في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة.

وأكد الرئيس دعم مصر للمسار التنموي بكل دول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، خاصةً من خلال الاستفادة من الآليات الإفريقية القائمة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية، مشيرًا في هذا الإطار إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر، وهو ما يعزز جهود التكامل بين دول القارة الإفريقية من خلال دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالتبعية على زيادة التعاون بين مصر وأوغندا في مجالي التجارة والاستثمار.

من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الأوغندي عن سعادتها بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ناقلةً له تحيات الرئيس "موسيفينى"، مؤكدةً ما تحظى به مصر من تقدير واحترام لدى الشعب الأوغندي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة.

وأثنت "كاداجا" على محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ضوء رئاستها الحالية الاتحاد الإفريقي، مؤكدةً في هذا الإطار حرص أوغندا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتي المجالات.

وأوضحت الرئاسة، أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيس حرصه على مساندة جهود أوغندا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية أوغندا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

التموين: إيقاف صرف السلع والخبز لتعطل السيستم لمدة 10 ساعات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

منذ حوالي 4 ساعات

"بلومبرج" تكشف كواليس طرد تركيا من "إف 35" وتردد ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

إحباط هجوم انتحاري على ارتكاز أمني بشمال سيناء

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

هل يكون "ولاد رزق 2" الحصان الرابح في منافسة الأضحى؟

فتاة تقع بطريقة مرعبة من حافلة (شاهد)

ما الشيء الذي حرمه الله على عباده وجعله لنفسه.. خالد الجندي يجيب

إياد نصار وإنجي المقدم بكواليس "حواديت الشانزليزيه".. صور

ads

رياضة

الجزائر بالزي الأبيض والسنغال بالأخضر في نهائي أمم أفريقيا

غدا.. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره السويدي بمونديال اليد

رسميًا.. النيجيري أوبي ميكيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أتلتيكو مدريد: التعاقد مع المدافع هيرموسو من إسبانيول

الرئيس نيوز

محلية النواب في زيارة لمطروح لبحث إشكاليات تقنين الأراضي

فرنسي من أصل مصري يعيد صياغة خريطة الألعاب الإلكترونية في العالم

تعرف إلى ذلك الطائر القبيح الذي تتفرغ ملكة انجلترا لاصطياده خلال العطلة

ترامب وباراك وثالثهم الأمير أندرو.. ملياردير أمريكي "محبوس" يلوث سمعة كبار الساسة

منوعات

خدعة بيولوجية تمنع فقدان الوزن

معاقبة إمبراطور المخدرات بالسجن مدى الحياة وغرامة 12 مليار دولار

إضرام النار المتعمد والإهمال وراء حرائق الغابات في اليونان

مطعم يحظر دخول اليابانيين

كشكول

لطلاب الإعدادية.. فتح باب الالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية

اعتماد نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة "دراسات" دمياط

انطلاق فعاليات ورش عمل التخطيط الاستراتيجي بـ"البلينا" التعليمية

المنوفية الأزهرية تطلق اللقاء التعريفى بمعاهد العلوم الإسلامية

إسلام سياسي

نكشف اسرار محاولات الإخوان المستمرة تشويه الشيخ علي جمعة

كواليس انتهاكات قنوات الإخوان الفضائية لقوانين العمل فى تركيا

الدعوة السلفية تُحرم البرامج الإلكترونية لتغير ملامح الوجه

إحصائية عراقية تكشف عدد الأطفال داعش الذين تسلمتهم لدولهم

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
نرمين يسر
صلاح الدين اللاتينى
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
المزيد

الثقافة

السبت.. المركز الثقافي المصري لدى موريتانيا يحيي ذكرى ثورة يوليو

دار الوثائق تصدر العدد الخامس عشر من مجلة الروزنامة

قصر السينما يعرض 8 أفلام حتى 31 يوليو

الليلة.. "الحرب التجارية الصينية الأمريكية" بـ الثقافى الصينى

صفحتنا ع الفيس بوك