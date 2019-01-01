السيسى يستقبل رئيسة البرلمان الأوغندى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.



وصرحت رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين.



وأشار الرئيس السيسى إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أوغندا على كل الأصعدة، بما فيها البعد البرلماني والشعبى، أخذًا في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة.



وأكد الرئيس دعم مصر للمسار التنموي بكل دول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، خاصةً من خلال الاستفادة من الآليات الإفريقية القائمة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية، مشيرًا في هذا الإطار إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر، وهو ما يعزز جهود التكامل بين دول القارة الإفريقية من خلال دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالتبعية على زيادة التعاون بين مصر وأوغندا في مجالي التجارة والاستثمار.



من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الأوغندي عن سعادتها بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، ناقلةً له تحيات الرئيس "موسيفينى"، مؤكدةً ما تحظى به مصر من تقدير واحترام لدى الشعب الأوغندي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة.



وأثنت "كاداجا" على محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكلٍ عام، لا سيما في ضوء رئاستها الحالية الاتحاد الإفريقي، مؤكدةً في هذا الإطار حرص أوغندا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتي المجالات.



وأوضحت الرئاسة، أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيس حرصه على مساندة جهود أوغندا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية أوغندا.