السيطرة على حريق شقة سكنية في عين شمس

نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، عصر اليوم الخميس، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده وتمكنت من السيطرة على الحريق.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، تلقت إشارة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار في عين شمس.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

