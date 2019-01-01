حسن راتب: الفساد يقضي على إبداعات الطبقة المتوسطة ويجب مواجهته

قال رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، إن المجتمع المدني له دور حاكم في الحركة الحياتية وإحداث التنمية بداخله، خاصة لتميزه بأنه نابع من الوجدان المتحرر.



وفيما يتعلق بمحاور مكافحة آفة الفساد، قال "راتب" في ورشة عمل عن دور منظمات العمل الأهلي في التصدي لظاهرة الفساد، تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،: "إذا أردنا أن نحارب الفساد لا بد أن نتحرك على ثلاثة محاور، الأول هو الأخلاق، وهنا لا بد من العودة للقيم التي تربينا عليها حتى لو كان من خلال مدرسة أو جامعة، فكل ثقافة لا بد وأن يكون لها ثقافة مضادة، وحينما تنتشر ثقافة الفساد لا بد وأن نعمل على نشر ثقافة الوعي تجاه القضية، وأن نعمل على الحل بكافة الاستراتيجيات التي تتناسب مع حجم الفساد".



وأكمل: "المحور الثاني وهو "التعاونيات" فهي تعد نوع من أنواع مكافحة الفساد"، موضحا أن الفساد جزء حاكم في القضاء على الطبقة المتوسطة، وهي الطبقة التي تخرج كل إبداعات المجتمع، لذلك يجب مواجهة الفساد بنوع من التعامل مع هذه الأشياء.



وأشار إلى أن الحركة التعاونية تعيد قوام المجتمع لأنها تثري ثقافة العمل الجماعي، كما أن هناك تشاور وتبادل في الرؤى والأفكار.



وأضاف، أن المحور الثالث هو "التدريب" الذي يعد جزءا حاكما ومهما في الارتقاء بالمتعلم، خاصة أن آفة المجتمعات أنها تفكر بأسلوب علمي، لكن الممارسة ليس لها علاقة بالمنهج العلمي والنظرية ليس لها علاقة بالتطبيق، لذلك لا بد من تطبيق المنهج العلمي على أرض الواقع.