مقتل 15 مهاجرًا في حادث تحطم حافلة جنوب شرق تركيا

قال حاكم إقليم فان التركي، إن 15 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث تحطم حافلة صغيرة بجنوب شرق تركيا اليوم الخميس.



وحادت الحافلة الصغيرة التي تقل المهاجرين عن الطريق وهوت إلى أسفل منحدر في الإقليم، وأظهرت لقطات من موقع الحادث الحافلة بعد سقوطها أسفل المنحدر وضحايا راقدين على جانب طريق.



وذكرت قناة (إن.تي.في) أن بعض الركاب سقطوا من الحافلة أثناء تدحرجها إلى الأسفل.



ولم تتضح بعد وجهة الحافلة ولا جنسيات المهاجرين. ونقلت القناة عن محمد أمين بلمز حاكم إقليم فان قوله إنه يُعتقد أن المهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنجلادش.



ومر أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عبر تركيا، بينهم كثيرون يسعون للفرار من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، في السنوات القليلة الماضية في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي.



وانخفضت الأعداد بشكل حاد في عام 2016 عندما بدأت تركيا فرض مزيد من القيود على المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا، وذلك مقابل مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد ووعد بتخفيف قيود منح التأشيرات للأتراك.