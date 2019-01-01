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اقتصاد

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية وفق التوقعات

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشكل متوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، رغم علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت ثمانية آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 يوليو، مما يضعها في منتصف نطاقها هذا العام والذي يتراوح بين 193 ألفا و230 ألفا.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر انخفاضًا قدره ألف طلب عن التقديرات السابقة، وجاءت الزيادة في طلبات الأسبوع الماضي متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرًا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 250 طلبًا إلى 218 ألفًا و750 طلبا الأسبوع الماضي.

وتظل عمليات التسريح قليلة على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أسهمت في قتامة آفاق الاقتصاد ودفعت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للإشارة إلى عزمه خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو للمرة الأولى في عشر سنوات.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول هبط 42 ألفًا إلى 1.69 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع لما يعرف بالطلبات المستمرة بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 1.70 مليون طلب.
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