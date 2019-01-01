"مجذوب" يقتل شابًا ويصيب آخر في الهرم

أنهى مهتز نفسيًا حياة شاب في الهرم، بعدما سدد له 3 طعنات، وتمكنت مباحث الهرم من القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل شاب في الهرم، فانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وتبين من الفحص أن مهتز نفسيًا "مجذوب" وراء الجريمة.



وأفادت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن المتهم طعن شابين أثناء توقفهما وسط الشارع ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر إصابة سطحية.



وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم بعدما سيطر الأهالي على حالة الهياج التي أصابته، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ونقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.