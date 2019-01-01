ميناء دمياط: استخدام منظومة التشغيل الآلي لحركة السفن بشكل تجريبي

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط طارق شاهين، أنه جار تنفيذ نظام التشغيل الآلي لحركة السفن (Just In Time Operation) بالميناء بشكل تجريبي، على سفينتي بضائع عامة وفي انتظار وصولهما للميناء خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وقال شاهين- في بيان اليوم الخميس- إن نظام التشغيل الآلي هو نظام يهدف إلى أداء جميع الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد وبتطبيقه على عملية تشغيل السفن سيتم إبلاغ السفينة المقبلة إلى الميناء بالوقت المحدد للتراكي على الرصيف، وكذا إبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة، موضحا أن النظام يهدف إلى تقليل الوقت الذي تقضيه السفينة في الانتظار قبل دخول الميناء وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة وخفض تكاليف التشغيل.



وأضاف أن الوكيل الملاحي للسفينة يلتزم بتقديم طلب التراكي والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 24 ساعة، وتلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة.



وتقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة المقبلة برقم الرصيف المخطط لاستقبالها مسبقًا، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلي طبقًا للمعدلات المعيارية المقررة، كما أن هذا النظام ما زال قيد الدراسة في المنظمة البحرية الدولية وبالنجاح في تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ في العالم في تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة.