مدير تعليم الإسماعيلية: لن نقبل التبرعات ولا تغيير في الزى المدرسي

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعا مع إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية برئاسة أحمد الشريف مدير إدارة المتابعة بالمديرية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمتابعة والاستعداد لبدء العام الدراسي.



وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي على استمرار قرار منع جمع التبرعات، مؤكدا أنه أحال عددا من الوقائع إلى التحقيق كما تم استبعاد مدراء مدارس خالفوا هذا القرار بعد إحالتهم للشئون القانونية.



وتابع: "بشأن الصيانة البسيطة هناك تنسيق مع اللامركزية، حيث تم صرف مستحقات كل مدرسة عليه أن تنتهي أي أعمال صيانة بسيطة بالمدرسة قبل بدء العام الدراسي حتي لاتتأثر العملية التعليمية".



وأشار إلى أهمية أن يكون هناك متابعة مشددة لقرار منع تغيير الزى المدرسي وفقا لتعليمات السيد اللواء المحافظ فى هذا الشأن، وذلك مراعاة لظروف أولياء الأمور وعدم الحاجة إلى تغيير الزى المدرسي.



واختتم: "لابد أن تكون هناك خطة من جانب إدارة المتابعة وتقويم الأداء قبل بدء العام الدراسي، ومواجهة أي أمور سلبية أو مخالفة للوائح والقوانين المنظمة بشأن انضباط العملية التعليمية".