"تعليم مطروح": فتح باب القبول للالتحاق بقسم البترول بالثانوية الصناعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة للتقدم للالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية.



وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح، أنه يتم تقديم المستندات الخاصة بمعرفة الطالب أو ولي أمره وذلك في بمقر التعليم الفني بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة مرسي مطروح في مواعيد العمل الرسمية انطلاقا من صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019.



وأكد وكيل تعليم مطروح أن ذلك طبقا لموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ مطروح.