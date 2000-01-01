"الأمم المتحدة": الفيضانات في جنوب آسيا تؤثر على أكثر من 5 ملايين طفل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ثلاث من دول جنوب آسيا (نيبال والهند وبنجلاديش) أدت إلى مصرع 93 طفلا على الأقل، وتعريض حياة ملايين آخرين للخطر.



وقدرت المنظمة، في تقرير لها بجنيف، اليوم الخميس، أن أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم حوالى خمسة ملايين طفل، قد تأثروا، وحذرت المنظمة، على لسان مديرها الاقليمى لجنوب آسيا جان جوف، من أنه مع استمرار هطول الأمطار فمن المرجح أن تزداد هذه الأرقام، وأشارت المنظمة الدولية الى أنها بشكل عاجل تعمل مع السلطات المحلية والشركاء لضمان سلامة الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم.



وأفادت يونيسيف بأنه فى حين لا يزال الوصول إلى العديد من المناطق، بسبب الأضرار التى لحقت بالطرق والجسور والسكك الحديدية، غير ممكن، فإن الاحتياجات الأكثر إلحاحا للأطفال هي المياه النظيفة ومستلزمات النظافة لمنع انتشار الأمراض، وكذلك الامدادات الغذائية والأماكن الآمنة.



ونوهت المنظمة إلى أن أكثر من عشرة ملايين شخص فى جميع أنحاء ولاية أسام وبيهار وأجزاء من ولاية أوتار براديش وغيرها من الولايات الشمالية الشرقية بالهند، بما في ذلك أكثر من 4.3 مليون طفل، قد تأثروا، وأشارت إلى أنه مع تطور الوضع فمن المرجح أن تزداد هذه الأرقام.



وأشارت المنظمة إلى أنه في ولاية أسام وحدها تضررت حوالى 2000 مدرسة من جراء الفيضانات، فى حين أن أجزاء من البلاد تعاني من هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، ولا تزال أجزاء أخرى تعاني من آثار النقص الحاد فى المياه.



وذكرت يونيسيف أن عدد النازحين مؤقتا في نيبال بسبب الأمطار الموسمية وآثارها بلغ 68 ألفا و666 شخصا، بمن فيهم 28 ألفا و702 طفل، مضيفة أن حوالي مليوني شخص في بنجلاديش، بمن فى ذلك أكثر من 700 ألف طفل قد تأثروا بالأمطار الموسمية، خاصة في المناطق الوسطى الشمالية والجنوبية الشرقية من البلاد.