إضرام النار المتعمد والإهمال وراء حرائق الغابات في اليونان

كشفت هيئة الإطفاء اليونانية أن 75% من حرائق الغابات في اليونان يعود سببها إلى أعمال الحرق المتعمد والإهمال.



وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة بأن واحدا من كل حادثي حريق غابات في اليونان خلال عام 2018 كان سببه أعمال حريق متعمدة.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) على الإنترنت، أن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن نسبة من هذه الحوادث تعود إلى الإهمال البشري البسيط.



كما تكشف الأرقام المثيرة للقلق أنه كان بالإمكان تجنب 3 من أصل 4 حرائق الغابات التي وقعت في اليونان العام الماضي.