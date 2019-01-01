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مصر

فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدرسة "أى تك" للتكنولوجيا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 02:38 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية، بدءًا من 17 يوليو 2019 وحتى 27 يوليو 2019، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتهدف مدراس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وبصدد ذلك تم إطلاق مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية بالشراكة مع IBM ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، ومقرها مدينة الشروق بالقاهرة.

وأضاف مجاهد، أن تلك المدرسة تعد أول مدرسة بمصر تتخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات وتتبع نظام مدارس الـ P-Techالعالمية، والتي تنتشر في العديد من الولايات الأمريكية وكثير من الدول خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون المنهج الدراسي بها من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي، وسيتم تطبيق مناهج دراسية وضعت وفق أحدث النظم العالمية وقائمة على نظام الجدارات، وسيتم توفير تدريب عالي الجودة للمعلمين لتوضيح طرق ومنهجية شرح تلك المناهج الدراسية خلال شهر أغسطس 2019.

وقالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن تحويل مدرس الشروق الفنية المتقدمة إلي مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وستعمل المدرسة على إكساب الطلاب والمعلمين الملتحقين بها المهارات الخاصة بعلوم التكنولوجيا، والتخصصات النادرة مثل أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والأمن الصناعي، مما يجعلهم مؤهلين لمواكبة احتياجات سوق العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي السريع في كافة المجالات، وأكملت عز، أن تطبيق مجال تكنولوجيا المعلومات بمدرسة فنية مصرية قد لقى ترحيبًا وقبولًا كبيرًا عند الكثيرين، فقد تقدم للمدرسة عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف أنحاء محافظة القاهرة، وجاري الآن عقد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية لهم؛ لاختيار 60 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة بالصف الدراسي الأول بها.

وأشارت عز، الى أن فريق عمل المدرسة من معلمين وإداريين سيتم تشكيله من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وأوضحت أنه يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أما الوظائف المتخصصة الفنية فستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل المدرسة عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين في الأول من أغسطس من العام الحالي بمقر المدرسة بمدينة الشروق.

واختتمت عز، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للعمل بالمدرسة مثل التدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء معتمدين، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم، وحصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء.

للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http:tawzef.emis.gov.eg.
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