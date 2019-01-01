ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 20 محافظة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 7 أطنان و728 كجم في 20 محافظة.



وتمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "الشرقية - البحر الأحمر - بنى سويف - الاسماعيلية - المنيا - الغربية - القاهرة - الدقهلية - مطروح - كفر الشيخ - البحيرة - قنا - أسيوط - السويس - بورسعيد - المنوفية - دمياط - الأقصر - الجيزة - سوهاج"، فضلًا عن إدارة التفتيش بالهيئة.



حيث تم تحرير 94 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.