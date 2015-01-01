محمود العسيلي آخرهم.. مشاهير طاردتهم اتهامات العنصرية والتكبر

انتشر فيديو للمطرب "محمود العسيلي" يحرج فيه أحد معجبيه في إحدى حفلاته لأنه كان يرغب في التقاط صورة معه، وعلى مدار يومين تعرض العسيلي لانتقاد شديد من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تطاوله على معجبيه الذين صنعوا نجوميته.

ولكن هذه الواقعة الأولى لمحمود العسيلي، فقد اتهم من قبل بالتعامل مع جمهوره بالعنصرية والتعالى من خلال وصفهم بالغباء والجهل، مثلما كتب على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" يصف ردود متابعيه قائًلا: ".. الردود دي جاية من الجهل ولا الغباء؟ ولا بيبقى ميكس أو كومبو جميل بين الاتنين؟".



وهناك أيضًا بعض المشاهير العرب والنجوم العالميين الذين اتهموا، بالتكبر والتعالى على جمهورهم، وبعضهم تعرضوا للهجوم بسبب عنصريتهم، مثل:



- ميجان فوكس

في العرض الأول لفيلمه Transformers: Revenge of the Fallen، حاول أحد الشباب إهدائها وردة صفراء، ولكنها لم تهتم وتركته وسارت في اتجاهها، تاركة الحراس الشخصين يتعاملون معه.



- إليسا

نهرت إحدى معجباتها في مطار الكويت، قبل مشاركتها في مهرجان "هلا فبراير عام 2015 لأنها أرادت التصوير معها.



- جاستن بيبر

المغني الكندي الشهير جاستن بيبر اتهم بالعنصرية لأنه استخدم أثناء حديثه كلمة "زنوج" للإشارة الى الأشخاص الذين يملكون بشرة سوداء، غير انه أهان جمهوره أكثر من مرة سواء بالصفع أو البصق وكذلك محاولة التحرش بإحداهن على شاطيء ميامي.



- ريهانا

النجمة العالمية ريهانا اتهمت بالعنصرية لأنها سخرت من حبيبة زوجها السابق كريس براون التي هي من أصول فييتنامية، وقالت عنها إنها تشبه "قالب الأرز".



- ميل جيبسون

المخرج والممثل الأميركي ميل جيبسون اتهم بالعنصرية لأنه أساء واعتدى بالضرب على أشخاص أفريقيين أصحاب بشرة سمراء.



- مايلي سايرس

اتهمت المغنية الأميركية مايلي سايرس بالعنصرية وقاطعها الجمهور فترة كبيرة بعدما سخرت من الآسيويين وبشكل خاص من شكل عيونهم.



- جوليانا رانسيك

المذيعة التلفزيونية الأميركية ذات الأصول الإيطالية جوليانا رانسيك اتهمت بالعنصرية بسبب قولها إن الممثلة الأمريكية زندايا تتمتع بشعر يفوح منه رائحة الزيت، ووصفت والديها بالقبح وقالت إن والديها قبيحين فعلًا لو كانا والداي كنت سأبكي".







