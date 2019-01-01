الإصابات أثناء الاحتفالات نتائج الثانوية في غزة تفسد الفرحة

أصيب أربعة مواطنين على الأقل بجروح مختلفة، اليوم الخميس، بالرصاص والمفرقعات من الألعاب النارية، باحتفالات نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" في قطاع غزة.



وأفاد مراسل "وفا"، نقلا عن مصادر طبية بإصابة أربعة مواطنين بجروح متفاوتة خلال عمليات إطلاق نار ومفرقعات في الاحتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة في غزة، نقلوا على إثرها إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت صباح اليوم عن نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.