بالصور.. "67 عامًا على ثورة 23 يوليو" بمكتبة القاهرة

تحت عنوان "67 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952م" عقدت بمكتبة القاهرة بالزمالك٬ ندوة تحت رعاية وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافئ، وإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.



عقد اللقاء في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بعيد ثورة يوليو. وتحدث في الندوة المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، حيث ألقى محاضرة عن "حياة المصريين في ثورة 23 يوليو" والدكتور راضي محمد جودة حيث ألقى محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو في الوثائق المصرية" واللواء أركان حرب حمدي لبيب عثمان، حيث تحدث عن "الأهداف السياسية لثورة 23 يوليو" والدكتور سمير عبد الرازق حيث تحدث عن "إنجازات ثورة 23 يوليو" بحضور السفير عبدالله الأشعل ومجموعة من الشباب المهتمين بالتاريخ من مختلف الأعمار. كما تم افتتاح معرض فني على هامش اللقاء بعنوان "من إنجازات ثورة 23 يوليو".