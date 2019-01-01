تداول 18 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادرت 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48328 من البضائع العامة، منها عدد 9 سيارات نقل محملة بـ629 طن قمح، كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص لـ33018 طنًا.



وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3600 طن رمل، و5910 أطنان يوريا، و7320 طن فوسفات، و300 طن أسمنت.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 800 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 211 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 805 حاويات مكافئة.



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6895 طن حديد، و4970 طن أرز معبأ، و10600 طن خردة، و2020 طن خشب زان، و1432 طن سكر، و13000 طن ذرة، و2111 طن أبلاكاش.