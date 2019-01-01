مساعد وزير الشباب يتفقد عددا من المشاريع الرياضية بالدقهلية

زار الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لشئون مراكز الشباب، محافظة الدقهلية، لمتابعة تنفيذ مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز شباب المحافظة.



رافقه في الجولة رياض جمال الدين وكيل الوزارة بالدقهلية، ومحمد القوصي معاون وزير الشباب والرياضة، وعبد الحميد محمود عضو مكتب مساعد الوزير.



جاء ذلك للوقوف على آخر تطورات مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، وشملت الزيارة مركز شباب المدينة بميت غمر ومركز شباب مدينة أجا ومركز شباب الخيارية التابع لإدارة شباب المنصورة.



وبدأت الجولة بتفقد حمام السباحة بمركز شباب مدينة ميت غمر، والذي قارب على الانتهاء، وتم التوجيه إلى طرح المساحة الغير مستغلة خلف الاستاد لإنشاء النادي الاجتماعي وطرح المساحات على السور لإنشاء محلات تجارية.



كما زار مركز شباب مدينة أجا، وتفقد مكان قاعة المناسبات التي ستنشأ بنظام حق الانتفاع، وتم التوجيه بسرعة طرح المساحة على سور المركز لإنشاء محلات تجارية والملعب الخماسي لتطويرة من جديد وزار مركز شباب الخيارية، وتفقد عمليات الإنشاء بحمام السباحة، وتم الإشادة بسرعة الإنجاز وبمجهودات مجلس إدارة المركز.



وأكد "عبد القادر" خلال الزيارة أن الغرض من المتابعات معرفة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مشروع الطرح الاستثماري بالمحافظات، ودراسة مقومات المراكز والأنشطة بها وإمكانية توفير أنشطة جديدة ومحاولة خلق فرص جديدة لتصبح أكثر جاذبية للشباب.