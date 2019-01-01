الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

الثقافة

"الفنون التشكيلية" يطلق قراءات نقدية حول بينالي القاهرة الدولي الـ13

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
ads
يطلق قطاع الفنون التشكيلية، ابتداءً من يوم السبت الموافق 20 يوليو 2019، منصة تفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "قراءات نقدية حول بينالي القاهرة الدولي الثالث عشر"، وذلك بالتعاون مع مجموعة من النقاد المصريين.

تهدف هذه المنصة إلى إلقاء الضوء على الأعمال الفنية التي قدمها البينالي في هذه الدورة وإتاحة الفرصة لمزيد من النقاش والتواصل مع المتخصصين والجمهور، مع إتاحة هذه النصوص على موقع قطاع الفنون التشكيلية www.fineart.gov.eg وموقع بينالي القاهرة الدولي Cairo Biennale كما سيتم لاحقًا طباعة هذه النصوص مجمعة لتكون توثيقًا لهذا الحدث الفني الهام.

يذكر أن وزارة الثقافة نجحت في عودة بينالي القاهرة الدولي للفنون، مرة أخرى بعد توقف دام لعدة سنوات، ولاقى البينالي ترحيب كبير من قبل الفنانين التشكيليين المحليين والدوليين.

بينما انتقده البعض، بسبب عرض أعماله في أماكن غير مخصصة له، مثل متحف الفن الحديث.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة هروب 5 سجناء من سجن الصف المركزى

منذ حوالي 20 ساعة

موجة الطقس الحار تفسد موسم المانجو.. وتجار: تكبدنا خسائر فادحة

منذ يوم

"الأموال العامة" تبدأ التحقيق فى فساد اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة جديدة.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع الإسماعيلي خلال ساعات

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

التموين: إيقاف صرف السلع والخبز لتعطل السيستم لمدة 10 ساعات اليوم

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الأرصاد تحذر وتعلن عن موعد انكسار موجه الحر في البلاد

رئيس الزمالك: الجونة ليس ريال مدريد.. واتحاد الكرة ظلمنا

ستوديو

غادة عبدالرازق تقضى إجازة الصيف فى "المالديف" (صور)

نوال الزغبى بفستان أحمر مثير من كواليس "كده باى" (شاهد)

رفع فيلم "محمد حسين" من بعض دور العرض.. تعرّف على السبب

لأول مرة فى تاريخ السينما.. طرح تذاكر "الفيل الأزرق 2" قبل عرضه

ads

رياضة

طوارئ في باريس بسبب نهائي كأس إفريقيا

برشلونة وباريس يبحثان عن حل ناجح لصفقة نيمار

تغيير مفاجئ فى حكم نهائى أمم إفريقيا

مارسيلو لن يترك مركز الظهير الأيسر لميندى

الرئيس نيوز

عناوين الصحف: 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو.. قريباً

"لعنة خاشقجي" تحرم السعودية من صفقات أسلحة أمريكية

تبديل جثتين يثير ارتباك فى مصلحة الطب الشرعى

طريق الحكومة لترشيد النفقات: الإيجار الجديد بدلاً من التمليك

منوعات

تراجع أعداد إنسان الغاب قرب مزارع زيت النخيل في ماليزيا

بتقنية الواقع الافتراضى.. قصر الملكة فيكتوريا يعود للحياة

الحمير الوحشية المزيفة تثير غضبا فى إسبانيا.. والسلطات تحقق

دراسة: الجليد الصناعي يمكن أن ينقذ الغطاء الجليدي للقطب الجنوبي

كشكول

"التعليم" إنهاء ندب أو تكليف المعلمين بالوظائف الإدارية (مستند)

زحام كبير بالملتقى التوظيفي لـ"أسبوع التعليم الفني" في القناة

انفوجراف.. مصاريف جامعة مصر الدولية 2019/2020

"عبد الغفار": توفير خدمة متميزة للطلاب الدارسين بأوكرانيا

إسلام سياسي

شرطة البنجاب تعيد اعتقال حافظ سعيد بتهمة تمويل الإرهاب

مقتل وإصابة 9 جنود في هجوم انغماسي لطالبان بأفغانستان

مفتي الجمهورية يطالب الحجاج المصريين بالدعاء من أجل مصر وشعبها

الولايات المتحدة تتراجع عن الانسحاب الكامل من سوريا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: قواعد المحبة والوداع.. درس جوني ديب الأخير
صفوت البياضي
شموع ودموع.. قصة حقيقية
المزيد

الثقافة

بالصور.. "67 عامًا على ثورة 23 يوليو" بمكتبة القاهرة

"الفنون التشكيلية" يطلق قراءات نقدية حول بينالي القاهرة الدولي الـ13

ثورة 23 يوليو أسبابها ونتائجها بـ"ثقافة القليوبية"

ورش فنية وعروض عرائس بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك