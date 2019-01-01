"الفنون التشكيلية" يطلق قراءات نقدية حول بينالي القاهرة الدولي الـ13

يطلق قطاع الفنون التشكيلية، ابتداءً من يوم السبت الموافق 20 يوليو 2019، منصة تفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "قراءات نقدية حول بينالي القاهرة الدولي الثالث عشر"، وذلك بالتعاون مع مجموعة من النقاد المصريين.



تهدف هذه المنصة إلى إلقاء الضوء على الأعمال الفنية التي قدمها البينالي في هذه الدورة وإتاحة الفرصة لمزيد من النقاش والتواصل مع المتخصصين والجمهور، مع إتاحة هذه النصوص على موقع قطاع الفنون التشكيلية www.fineart.gov.eg وموقع بينالي القاهرة الدولي Cairo Biennale كما سيتم لاحقًا طباعة هذه النصوص مجمعة لتكون توثيقًا لهذا الحدث الفني الهام.



يذكر أن وزارة الثقافة نجحت في عودة بينالي القاهرة الدولي للفنون، مرة أخرى بعد توقف دام لعدة سنوات، ولاقى البينالي ترحيب كبير من قبل الفنانين التشكيليين المحليين والدوليين.



بينما انتقده البعض، بسبب عرض أعماله في أماكن غير مخصصة له، مثل متحف الفن الحديث.