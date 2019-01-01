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رياضة

طوارئ في باريس بسبب نهائي كأس إفريقيا

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
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رفعت الشرطة حالة الاستعداد في العاصمة الفرنسية باريس والعديد من المدن التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الجماهير الجزائرية، وذلك بمناسبة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال، المقررة مساء الجمعة في استاد القاهرة في مصر.

قال مفوض شرطة العاصمة الفرنسية ديدييه لالمان في مؤتمر صحفي، إنه على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على كوت ديفوار (5-4 بركلات الترجيح) في 11 يوليو، انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وتم رفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو (العيد الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا) إلى 2500 عنصر.

وأضاف: هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة بسبب نهائي إفريقيا.

وأوضح أن السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية خاصة عند جازة الشانزليزيه والشوارع المحيطة بها تفاديًا لحصول مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين.

ويسعى منتخب الجزائر للفوز على السنغال أملًا في تحقيق ثاني لقب في كأس إفريقيا منذ التتويج الأخير عام 1990، وفي المقابل يريد الفريق السنغالي تحقيق أول لقب في تاريخه.
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