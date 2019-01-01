برشلونة وباريس يبحثان عن حل ناجح لصفقة نيمار

ألقى ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، بنفسيهما في وطيسٍ ملتهبٍ من الصراعات الثنائية وحالات الشد والجذب بشأن الصفقة المحتملة بانتقال نيمار دا سيلفا من الفريق الفرنسي، إلى نظيره الكتالوني هذا الصيف.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة وباريس سان جيرمان يبحثان عن صيغ مناسبة وحلول ناجعة لجعل خروج البرازيلي قابلًا للحياة، خاصة وأن البرازيلي يرغب في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.



وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سان جيرمان توصل بالفعل إلى استنتاج مفاده أن قرار نيمار لا رجعة فيه، وأن أفضل حل هو إيجاد مخرج للنجم البرازيلي، لكن رغبة هذا الأخير ستفرض على الفريق الفرنسي التوصل لاتفاق مع برشلونة.



وعلى باريس سان جيرمان اختيار لاعب أو لاعبين من برشلونة، مقابل نيمار، ولكن يبدو أن هذه الصيغة لا تُقنع النادي الفرنسي.



وتابعت الصحيفة: “برشلونة في موقف يسمح له بوضع لاعب واحد فقط، مع دفع مبلغ مالي إضافي، وإدراج بند ينص على دفع ذلك المبلغ بشكل مؤجل حتى يوليو 2020، مما يُعطي البلاوجرانا هامش أكبر للمناورة”.



أما الخيار الأكثر قبولًا من البارسا وباريس سان جيرمان، فهو انتقال نيمار إلى الكامب نو، مقابل رحيل كوتينيو (+70 مليون يورو) إلى حديقة الأمراء، لكن بنظام الإعارة في هذا الموسم، مع خيار الشراء الإلزامي من الناديين في الموسم المقبل، أي أن النادي الكتالوني لن يدفع المبلغ المذكور إلا في الصيف القادم.



ويصعب التنبؤ بالوقت النهائي لهذه العملية، لكن باريس سان جيرمان بحاجة ماسة إلى حلها قريبًا، لأن البطولات تبدأ في أوائل أغسطس، وستكون هناك مساحة لتعزيز الفريق بصفقة من الطراز الرفيع.



ويُمكن أن تُصبح المعادلة أكثر تعقيدًا، إذا دخل نادٍ ثالث بالمال، فالبرازيلي أوضح أنه يريد البارسا فقط، لكن سان جيرمان قد يُجبره على اتخاذ قرار آخر إذ تلقى عرضًا كبيرًا، ولكن هذا الأمر غير مطروح على الطاولة، وسيكون هناك صعود وهبوط في المفاوضات.