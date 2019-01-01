تغيير مفاجئ فى حكم نهائى أمم إفريقيا

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، جدلًا كبيرًا بقراره الخاص بتغيير حكم نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.



المباراة التي تقام مساء الجمعة باستاد القاهرة، كان من المقرر أن تدار بواسطة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، إلا أن الكاف أجرى تعديلًا مثيرًا للجدل وغير مبرر، ليعين الكاميرون أليوم نيانت لهذه المواجهة.



وأدار نيانت أكثر من مباراة في البطولة، من بينها المواجهة الافتتاحية التي جمعت بين مصر وزيمبابوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.



التغيير المفاجئ، أثار حالة من الغضب الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اتهمت بعض التقارير الكاف بالتحايل والتخطيط لأمر ما مثير للشبهات من خلال هذا التغيير.



وأشارت جماهير جزائرية إلى أن اختيار حكم من منطقة غرب إفريقيا يثير الغموض، خاصة أن المنتخب السنغالى ينتمي لنفس المنطقة، وبالتالي قد يكون الاختيار مثيرًا للجدل بعكس الخيار السابق الممثل في الحكم الجنوب إفريقي جوميز، الذي أيضا قدم مستويات مميزة في المباريات التي أدارها.