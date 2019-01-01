البحيرة: توريد 264 طن قمح حتى اليوم

أكدت محافظة البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بشكل منتظم حتى صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم بلغت 263974 طنا بما يعادل 1759826 إردبا.



كما أكدت، تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين في أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.



كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ومنع دخول أية أقماح مخلوطة إلى الصوامع.