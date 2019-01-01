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رياضة

مارسيلو لن يترك مركز الظهير الأيسر لميندى

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد يبدو أنه لن يترك مركزه كظهير أيسر بسهولة للوافد الجديد الفرنسي فيرلاند ميندي، حيث إن هناك دلائل كثيرة تؤكد استمرار اللاعب كأساسي في الموسم الجديد.

وكان الموسم الماضي بالنسبة للنجم البرازيلي مارسيلو كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث قدم أسوأ مواسمه على الإطلاق مع ريال مدريد، وانتهى به المطاف إلى عدم استدعائه للمشاركة مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أمريكا التي فاز بها السامبا.

ولكن قبل بداية الموسم الجديد، يبدو أن مارسيلو عازم على العودة من جديد لمستواه المعهود، والمشاركة كأساسي مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن مارسيلو فقد 6 كيلوجرامات من وزنه استعدادًا للموسم الجديد، وفي أول أسبوع تدريبي لريال مدريد، ظهر اللاعب بصورة طيبة نالت استحسان الجميع.

وأكملت الصحيفة أن مارسيلو يتدرب بكل قوة في فترة الإعداد، وعازم على العودة لمستواه الطبيعي، خاصةً بعد عودة زين الدين زيدان وتمسكه باستمرار اللاعب معه، حيث قال له بأنه سوف يعتمد عليه في الموسم المقبل.

وأوضحت "آس" أن مارسيلو لديه معركة حقيقية على مركزه في الموسم المقبل، بعد تعاقد ريال مدريد مع المميز فيرلاند ميندي، ولكن النجم البرازيلي سيقاتل من أجل الفوز بمركز الظهير الأيسر.
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