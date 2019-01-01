تشريح جثة عامل لقي مصرعه في مشاجرة مع جيرانه بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بتشريح جثة عامل توفي بسبب خلافات الجيرة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه.



وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وجاره في العقار بسبب ترك القمامة أمام شقته، فتعدى المتهم وشقيقه على المجني عليه بالضرب مما أسفر عن وفاته.



وكشفت المعاينة الأولية ومناظرة جثة المجني عليه، عن تعرضه للضرب بألة حادة على رأسه وإصابته بتهشم وكسر مضاعف في الجمجمة ونزيف داخلي أسفر عن وفاته، بعد وصوله مستشفى القصر العينى بأيام.



وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين وجارهما بسبب خلافات الجيرة تعدى فيها الشقيقان على جارهما بالضرب بقطعة حديدية، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي بعد عدة أيام من وصوله متأثرًا بإصابته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.