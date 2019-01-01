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عالم

لعنة "توت عنخ آمون" تطارد علماء الآثار في بريطانيا

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:13 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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يعتقد العديد من علماء الآثار في بريطانيا أن خروج التابوت الثالث من مقبرة توت عنخ آمون، التي تم اكتشافها قبل مائة عام لها علاقة وثيقة بعدد كبير من حالات الوفاة التي حدثت لعلماء الآثار الذين تعاملوا مع التابوت، حيث يعتقدون أن لعنة توت عنخ آمون تطاردهم وفقا لجريدة "ذا صن" البريطانية.

فقد اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر قبر الملك الثامن عشر في وادي الملوك بالأقصر في عام 1922، حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها فتح القبر، والذي كان يضم وقتها حوالي 5000 قطعة أثرية.

وقالت الصحيفة أن الكثيرين يعتقدون أن رفات توت قد لعنت جميع من تواجدوا خلال افتتاح المقبرة، حيث تلا فتح المقبرة سلسلة من الوفيات للأشخاص المتورطين في الاكتشاف.

وأضافت أن علماء الآثار المرتبطين بفتح المقبرة، توفوا حتى أفراد أسرهم توفوا كذلك، بسبب أمراض فظيعة أو في حوادث غريبة، ويقول البعض إن الوفاة لم تكن مصادفة.

من المتوقع أن يتم عرض تابوت توت ومجموعة من القطع الأثرية التي كانت مدفونة معه في المتحف المصري الجديد (GEM) الذي ستفتتحه مصر العام المقبل بالقرب من أهرامات الجيزة.

قال عيسى زيدان، الخبير في الأحجار الكريمة، "لقد عانى التابوت من أضرار كثيرة، بما في ذلك الشقوق في الطبقات الذهبية من الجبس وضعف عام في جميع الطبقات الذهبية.

وأضاف أن أعمال الترميم على التابوت المصنوع من الخشب والمغطاة بالذهب ستستغرق حوالي ثمانية أشهر.

كان هذا التابوت الوحيد المتبقي في قبر توت بعد أن تم نقل التابوتين الآخرين لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة في عام 1922.
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