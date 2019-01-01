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رياضة

أزمة بسبب القميص الجديد لفريق هدرسفيلد تاون

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:12 ص
جريدة الدستور
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هناك أزمة بسبب القميص الجديد لنادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي الذي هبط لمنافسات دوري الدرجة الأولى، بسبب التصميم الجديد للزي الأساسي للفريق، خاصة وضعية الراعي الرئيسي المطبوع اسمه على صدر القميص.

وتم تصميم القميص بواسطة شركة "أمبرو" البريطانية، التي ترتبط بتعاقد مع نادي هدرسفيلد، لكن يبدو أن الراعي الرئيسي للفريق "بادي باور" الأيرلندية فرضت شروط مخالفة بسبب إصرارها على وضع اسمها وشعارها بحجم أكبر على القميص.

على الصعيد القانوني، هناك اعتراض من جانب الاتحاد الإنجليزي على وضعيه شعار الراعي على القميص، إذ إن اللوائح تنص على ألا تزيد مساحة الإعلان على الزي عن 200 سنتمترًا.

وعلى الصعيد الجماهري، لم يحصل القميص على الإعجاب من المشجعين وظهر هذا من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ولأن إعلان الراعي على قميص هدرسفيلد تم وضعه من أعلاه إلى أسفل، تم تشبيه الزي الأساسي للفريق بالوشاح الذي تظهر به ملكات الجمال في المسابقات.

كتب أحد المشجعين في تغريدة على “تويتر” تعليقًا على تصميم قميص هدرسفيلد: هذه بالتأكيد مزحة، أرجو ألا يكون حقيقيا هذا القميص.
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