كشف غموض سرقة محل سجائر فى الجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 17 ألف جنيه من داخل محل بمنطقة الجمالية، حيث تبين أن عاملًا وراء ارتكاب الواقعة.



تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من مالك محل سجائر بدائرة القسم، باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه وسرقة مبلغ مالي قدره 17 ألف جنيه من داخله.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا بذات المحل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بكسر القفل، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه.



وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.