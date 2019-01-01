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الثقافة

ثورة 23 يوليو أسبابها ونتائجها بـ"ثقافة القليوبية"

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:10 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث تستمر بقصر ثقافة بنها فاعليات الدورة التدريبية الخاصة بطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها والمُقامة بالمكتبة العامة، حيث تم التدريب على "عمليتي الفهرسة والتصنيف" باستخدام قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى، كما أقام نادي المرأة بالقصر ورشة تعليم كروشيه.

نفّذت مكتبة باسوس ورشة قص ولصق للأطفال لعمل أشكال فنية مختلفة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة فنية لعمل مقلمة مكتب من الكرتون والفوم.

وبقصر ثقافة القناطر الخيرية أقيمت ورشة "لعمل أشكال مختلفة من الفوم" لذوي الاحتياجات الخاصة بنادي الطفل، إلي جانب ورشة "دراسات تأثيرات لونية باستخدام الألوان الزيتية".

نظمت مكتبة بتمدة محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو" للدكتور عبدالرحمن أحمد سماحة تناولت أسباب قيام ثورة يوليو وأهدافها ونتائجها، وفي نفس الإطار نفّذ قصر ثقافة كفر شكر وبيت ثقافة قها مجلة حائط عن ثورة 23 يوليو، بجانب إقامة قصر ثقافة الطفل ببنها معرض كتب بعنوان ثورة ٢٣ يوليو، وببيت ثقافة القلج عقدت محاضرة للأطفال بعنوان "الفنون والبناء الوجداني للإنسان" تناولت أهمية الفنون في الارتقاء بالحس الإنساني، كما أعدت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض كتب تضمن مجموعة من كتابات الكاتب وليام شكسبير.
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