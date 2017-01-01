الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

خطوة جديدة تقرّب السليتى من الاتفاق السعودى

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:08 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، تستعد لإرسال مفاوض إلى نظيرتها في نادي ديجون الفرنسى، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع الجناح التونسي نعيم السليتى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي تحرك إدارة نادي الاتفاق للحصول على توقيع الجناح التونسى، بعد عرضها ملف السليتيى على خالد العطوي، المدير الفني للفريق، وطلبه التعاقد مع اللاعب.

وحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن مفاوض الاتفاق سيتواجد في العاصمة الفرنسية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاجتماع مع مسئولي ديجون، ومعرفة شروطهم للتخلي عن خدمات السليتي.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة نادي الاتفاق، تسعى من خلال المفاوض، لتخفيض القيمة المالية المطلوبة لبيع السليتي، خاصةً فى ظل ثقة مسئولى النادي الشرقى من رغبة اللاعب في الانتقال للدوري السعودي للمحترفين.

وانضم السليتي صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف ديجون في يوليو 2018 الماضى قادمًا من ليل الفرنسى، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى صيف 2022.

في السياق ذاته، يوجد لاعبو فريق الاتفاق بقيادة العطوي، بمعسكر إعداد خارجي في سلوفينيا، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

"كاف" يعلن تغيير حكم نهائى كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة هروب 5 سجناء من سجن الصف المركزى

منذ حوالي 20 ساعة

موجة الطقس الحار تفسد موسم المانجو.. وتجار: تكبدنا خسائر فادحة

منذ يوم

موعد مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

التموين: إيقاف صرف السلع والخبز لتعطل السيستم لمدة 10 ساعات اليوم

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الأرصاد تحذر وتعلن عن موعد انكسار موجه الحر في البلاد

تغيير مفاجئ فى حكم نهائى أمم إفريقيا

ستوديو

غادة عبدالرازق تقضى إجازة الصيف فى "المالديف" (صور)

نوال الزغبى بفستان أحمر مثير من كواليس "كده باى" (شاهد)

رفع فيلم "محمد حسين" من بعض دور العرض.. تعرّف على السبب

لأول مرة فى تاريخ السينما.. طرح تذاكر "الفيل الأزرق 2" قبل عرضه

ads

رياضة

طوارئ في باريس بسبب نهائي كأس إفريقيا

برشلونة وباريس يبحثان عن حل ناجح لصفقة نيمار

تغيير مفاجئ فى حكم نهائى أمم إفريقيا

مارسيلو لن يترك مركز الظهير الأيسر لميندى

الرئيس نيوز

عناوين الصحف: 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو.. قريباً

"لعنة خاشقجي" تحرم السعودية من صفقات أسلحة أمريكية

تبديل جثتين يثير ارتباك فى مصلحة الطب الشرعى

طريق الحكومة لترشيد النفقات: الإيجار الجديد بدلاً من التمليك

منوعات

تراجع أعداد إنسان الغاب قرب مزارع زيت النخيل في ماليزيا

بتقنية الواقع الافتراضى.. قصر الملكة فيكتوريا يعود للحياة

الحمير الوحشية المزيفة تثير غضبا فى إسبانيا.. والسلطات تحقق

دراسة: الجليد الصناعي يمكن أن ينقذ الغطاء الجليدي للقطب الجنوبي

كشكول

تنسيق الجامعات.. 109 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

"التعليم" إنهاء ندب أو تكليف المعلمين بالوظائف الإدارية (مستند)

زحام كبير بالملتقى التوظيفي لـ"أسبوع التعليم الفني" في القناة

انفوجراف.. مصاريف جامعة مصر الدولية 2019/2020

إسلام سياسي

شرطة البنجاب تعيد اعتقال حافظ سعيد بتهمة تمويل الإرهاب

مقتل وإصابة 9 جنود في هجوم انغماسي لطالبان بأفغانستان

مفتي الجمهورية يطالب الحجاج المصريين بالدعاء من أجل مصر وشعبها

الولايات المتحدة تتراجع عن الانسحاب الكامل من سوريا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: قواعد المحبة والوداع.. درس جوني ديب الأخير
صفوت البياضي
شموع ودموع.. قصة حقيقية
المزيد

الثقافة

بالصور.. "67 عامًا على ثورة 23 يوليو" بمكتبة القاهرة

"الفنون التشكيلية" يطلق قراءات نقدية حول بينالي القاهرة الدولي الـ13

ثورة 23 يوليو أسبابها ونتائجها بـ"ثقافة القليوبية"

ورش فنية وعروض عرائس بثقافة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك