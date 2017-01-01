خطوة جديدة تقرّب السليتى من الاتفاق السعودى

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، تستعد لإرسال مفاوض إلى نظيرتها في نادي ديجون الفرنسى، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع الجناح التونسي نعيم السليتى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



يأتي تحرك إدارة نادي الاتفاق للحصول على توقيع الجناح التونسى، بعد عرضها ملف السليتيى على خالد العطوي، المدير الفني للفريق، وطلبه التعاقد مع اللاعب.



وحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن مفاوض الاتفاق سيتواجد في العاصمة الفرنسية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاجتماع مع مسئولي ديجون، ومعرفة شروطهم للتخلي عن خدمات السليتي.



وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة نادي الاتفاق، تسعى من خلال المفاوض، لتخفيض القيمة المالية المطلوبة لبيع السليتي، خاصةً فى ظل ثقة مسئولى النادي الشرقى من رغبة اللاعب في الانتقال للدوري السعودي للمحترفين.



وانضم السليتي صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف ديجون في يوليو 2018 الماضى قادمًا من ليل الفرنسى، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى صيف 2022.



في السياق ذاته، يوجد لاعبو فريق الاتفاق بقيادة العطوي، بمعسكر إعداد خارجي في سلوفينيا، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.