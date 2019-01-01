مقتل 22 من عناصر "طالبان" في غارات جوية أفغانية

قُتل 22 من مسلحي حركة (طالبان) إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها قوات الأمن الأفغانية على إقليمي هلمند وبادجيس.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن مسؤولين عسكريين قولهم، اليوم الخميس، إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 من مسلحي (طالبان) في منطقة كاجاكي في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.



وأضاف المسؤولون أن إحدى الغارات الجوية أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان في منطقة (أب كاماري) في إقليم بادجيس شمال غرب البلاد.

من جانبها، لم تعلق حركة (طالبان) على الغارات الجوية حتى الآن.



وتدهور الوضع الأمني في إقليمي هلمند وبادجيس خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو (طالبان) في بعض مقاطعات الإقليمين، وغالبا ما يشنون أنشطة إرهابية.



وفي الوقت نفسه، تجري القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في الإقليمين.

وتشن القوات الأمريكية غارات جوية منتظمة في المناطق المضطربة من البلاد؛ لقمع حركة (طالبان) وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.