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الثقافة

ورش فنية وعروض عرائس بثقافة القاهرة

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام مسابقة في المعلومات العامة، كما عقد نادي الأدب خلال اللقاء الأسبوعي ندوة بعنوان "دور نوادي الأدب فى التواصل مع الواقع المحيط" بحضور فوزي عيسى، محمد البنا، عبدالله أبوسعدة رئيس نادي الأدب، رضا عبادة، سكرتير النادي، مع الشعراء أحمد أبوعاصم، علي نوح، أمل الجمل، والمطربة حبيبة أحمد.

قدّم بيت ثقافة نادي الطيران فرع مصر الجديدة عرض عرائس للأطفال بعنوان "كوباية اللبن"، واستكمل فرع التجمع تنفيذ ورشة الكانفاه، بينما أعد بيت ثقافة نادي هليوليدو مجلة حائط بعنوان رموز فنية "بديع خيري"، كما استكمل البيت ورشة الرسم بالرمل الملون المُقامة لمدة يومين، ونظم قصر ثقافة المطرية قافلة ثقافية فى مركز شباب السواح تضمنت سرد قصة قصيرة، إلي جانب مسابقة فى المعلومات العامة، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلي ورشة رسم حر مع توزيع جوائز على الأطفال.

نفذ قصر ثقافة المستقبل بمدينة ١٥ مايو ورشة فنون تشكيلية بعنوان "بأيدينا رسمناها" مع أطفال حضانة الجيل الجديد، ونظم قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة تعليم رسم للأطفال باستخدام الرصاص لتعليم مبادئ الرسم بالظل والنور، وبمكتبة دار الحرب الإلكترونية أقيمت ورشة فنية رسم حر، بينما أقام قصر ثقافة نجيب الريحاني ورشة تطريز لإنتاج لوحة مستوحاة لثورة 23 يوليو بالخيط الملون لنادى المرأة.

عقد قصر ثقافة حلوان ندوة بعنوان "ثورة 23 يوليو" تناولت التعريف بثورة 23، تنظيم الضباط الأحرار، وأسباب الثورة وأهدافها، بينما ناقشت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي كتاب "ليل له آخر" للكاتب الكبير يوسف السباعي، كما أقامت المكتبة ورشة تعليم الفوتوشوب.

أقامت مكتبة طفل المعادي حوارًا "عن التلوث البيئي أسبابه وعلاجه"، دار الحوار حول أنواع التلوث ومسبباته وطرق علاجه، إلي جانب إقامة مسابقة فى المعلومات العامة، واستكملت المكتبة ورشة قشرة الخشب، بالإضافة إلي نشاط صندوق الدنيا وحكاية "الحواس الخمس" لأطفال حضانة جمعية طفل المعادى، بجانب ذلك أقيمت قراءة حرة وألعاب ذهنية، كما عقدت ورشة حكى لقصة "نمنمة والوحش الأصفر" لأطفال حضانة الجمعية الشرعية بدار السلام.
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