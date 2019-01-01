التفاصيل الكاملة لمحاولة هروب 5 سجناء من سجن الصف المركزى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إشعال 5 سجناء النيران في سجن الصف المركزي وإثارتهم الشغب، للهروب من السجن.



وتبين من التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت برفض طلب متهم بنقله من عنبر إلى أخر، حيث إن ذلك مخالفًا لوائح السجون.



وأضافت التحريات بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفى، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أحدث حالة من الهياج وسانده 4 متهمين آخرين وافتعلوا مشاجرة مع زملائهم، وأشعلوا النيران بالبطاطين لجذب انتباه قوات الأمن، وأثناء فتح أفراد الشرطة لباب العنبر؛ لاستطلاع الأمر ألقى المتهمون مياه ساخنة أصابت أمين شرطة يدعي محمود، 43 سنة، بحروق بالظهر.



وانتقلت على الفور القوات برئاسة العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث الصف، إلى مكان الواقعة، بصحبة قوات من المباحث والحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتأمين السجن والتصدي لأي محاولة هروب للمساجين، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين بافتعال المشاجرة، ومحاولتهم للهرب.



وتبين أن المساجين مفتعلي المشاجرة، هم: "وليد"، ٣٧ سنة، ومعاونيه كل من "محمد"، ٣٢ سنة، و"كريم"، ٣٤ سنة، و"أيمن"، ٢١ سنة، و"أيمن"، ٢٤ سنة، وتم إلقاء القبض عليهم لترحيلهم للنيابة، وتبين وجود إصابات بهم ـحدثوها بأنفسهم وبالتشاجر مع باقي المتهمين بالعنبر.