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اقتصاد

ارتفاع مخزون الخام الأمريكى يهبط بأسعار النفط

الخميس 18/يوليه/2019 - 02:48 ص
ارتفاع مخزون الخام
ارتفاع مخزون الخام الأمريكى يهبط بأسعار النفط
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هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1%، الأربعاء، مواصلة خسائرها بعدما انخفضت أكثر من 3% في الجلسة السابقة، في أعقاب بيانات حكومية أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات المنتجات المكررة بالولايات المتحدة.

النفط يعاود المكاسب بفعل هبوط المخزون الأمريكي
وتراجعت عقود خام برنت 69 سنتا بما يعادل 1.1%، لتبلغ عند التسوية 63.66 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.5% لتغلق عند 56.78 دولار للبرميل.

وهبط الخامان بما يزيد على 3%، الثلاثاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فقد أبقت زيادة كبيرة في مخزونات المنتجات المكررة على الأسعار منخفضة.

وتراجعت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.7 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز"، انخفاضها 925 ألف برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.7 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادتها 613 ألف برميل، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.
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