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عالم

توقيع أول عقد تطوير فى مشروع "البحر الأحمر" السعودى

الخميس 18/يوليه/2019 - 02:47 ص
جريدة الدستور
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وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- عقدًا مع شركة "أركيرودون" العالمية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع.

وبحسب العقد الذي فازت به "أركيرودون"، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، و4 أرصفة جزرية مختلفة، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019.

وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيسي في مشروع البحر الأحمر وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع، وقد اخترنا التعاون مع "أركيرودون "لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون، دينيس كارابيرس: "تمتلك "أركيرودون" سجلًا حافلًا في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء، ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيس في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته".

ويعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصرًا أساسيًا في الأعمال التأسيسية التي تسبق المرحلة الأولى التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020.

وستشتمل المرحلة الأولى على بناء 14 فندقًا فاخرًا تضم أكثر من 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على 5 جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية، كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطارا، فضلًا عن البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية المهمة.

وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، عن بدء أعمال البناء في الموقع، وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.
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