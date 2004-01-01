مدرب تونس يؤكد نجاحه فى مهمته بكأس أمم أفريقيا

أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، رضاه عن أداء فريقه بشكل عام خلال كأس أمم أفريقيا "مصر 2019" والحصول على المركز الرابع، مشددا على أنه نجح في مهمته مع "نسور قرطاج".



وتعرض المنتخب التونسي للهزيمة أمام نيجيريا، بهدف دون رد ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، بملعب السلام.



وقال جيريس عقب المباراة: "عانينا من الإرهاق الشديد ودخلنا المباراة بدون لاعبين من القوام الأساسي، لقد أنهينا البطولة ونحن في حالة شديدة من الإرهاق والتعب".



وأضاف: "منتخب تونس كان له مهمة محددة بالوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ بطولة عام 2004، ونجحنا في مهمتنا في البطولة التي أقيمت بمشاركة 24 منتخبا".



وتابع: "لدينا لاعبون صغار في السن، مما يعطينا تفاؤلا كبيرا في المستقبل، أنا راض عن اختياراتي للمنتخب بشكل كبير، وكذلك النتائج التي قدمتها في البطولة".



وواصل: "عانينا من الظلم أمام منتخب السنغال (بنصف النهائي)، ولا يمكننا إلا أن نقدر المجهود المبذول من اللاعبين على مدار البطولة، البطولة كانت رائعة للغاية، ولكن مع الأسف عانينا من الإصابات قبل مواجهة نيجيريا".



وكان المنتخب التونسي تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام السنغال، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.



وأكمل جيريس: "بعد انطلاق البطولة لم نكن على المستوى اللائق أو المتوقع، ولكن نجحت في تحسين أداء اللاعبين، الخطأ الذي تلقينا بسببه هدف الخسارة أمام نيجيريا تكرر في وقت سابق، وهو أمر بشري لا يمكن تفاديه، ولكن الأخطاء تراكمت وهذا أمر محزن وصعب".



يذكر أن منتخب تونس أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف منتخب مالي المتصدر، برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات دون تحقيق أي فوز.



وأنهى المدير الفني لمنتخب تونس حديثه قائلا: "أريد الحصول على راحة بعد نهاية البطولة، كانت لدينا أوقات سعيدة وأخرى صعبة، لدي عقد ممتد لمدة عام مع المنتخب التونسي، وسوف أتناقش مع الاتحاد التونسي حول مصير هذا العقد".