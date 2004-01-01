الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

مدرب تونس يؤكد نجاحه فى مهمته بكأس أمم أفريقيا

الخميس 18/يوليه/2019 - 02:46 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، رضاه عن أداء فريقه بشكل عام خلال كأس أمم أفريقيا "مصر 2019" والحصول على المركز الرابع، مشددا على أنه نجح في مهمته مع "نسور قرطاج".

وتعرض المنتخب التونسي للهزيمة أمام نيجيريا، بهدف دون رد ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، بملعب السلام.

وقال جيريس عقب المباراة: "عانينا من الإرهاق الشديد ودخلنا المباراة بدون لاعبين من القوام الأساسي، لقد أنهينا البطولة ونحن في حالة شديدة من الإرهاق والتعب".

وأضاف: "منتخب تونس كان له مهمة محددة بالوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ بطولة عام 2004، ونجحنا في مهمتنا في البطولة التي أقيمت بمشاركة 24 منتخبا".

وتابع: "لدينا لاعبون صغار في السن، مما يعطينا تفاؤلا كبيرا في المستقبل، أنا راض عن اختياراتي للمنتخب بشكل كبير، وكذلك النتائج التي قدمتها في البطولة".

وواصل: "عانينا من الظلم أمام منتخب السنغال (بنصف النهائي)، ولا يمكننا إلا أن نقدر المجهود المبذول من اللاعبين على مدار البطولة، البطولة كانت رائعة للغاية، ولكن مع الأسف عانينا من الإصابات قبل مواجهة نيجيريا".

وكان المنتخب التونسي تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام السنغال، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأكمل جيريس: "بعد انطلاق البطولة لم نكن على المستوى اللائق أو المتوقع، ولكن نجحت في تحسين أداء اللاعبين، الخطأ الذي تلقينا بسببه هدف الخسارة أمام نيجيريا تكرر في وقت سابق، وهو أمر بشري لا يمكن تفاديه، ولكن الأخطاء تراكمت وهذا أمر محزن وصعب".

يذكر أن منتخب تونس أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف منتخب مالي المتصدر، برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات دون تحقيق أي فوز.

وأنهى المدير الفني لمنتخب تونس حديثه قائلا: "أريد الحصول على راحة بعد نهاية البطولة، كانت لدينا أوقات سعيدة وأخرى صعبة، لدي عقد ممتد لمدة عام مع المنتخب التونسي، وسوف أتناقش مع الاتحاد التونسي حول مصير هذا العقد".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

دنيا سمير غانم تُحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

المالية: لدينا 160.5 مليار جنيه بصندوق المعاشات نتيجة الإصلاح الاقتصادي

منذ يوم

وكيل "بن شرقى": اللاعب رفض الهلال السعودى من أجل الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الأرصاد تحذر وتعلن عن موعد انكسار موجه الحر في البلاد

ضربة جديدة.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع الإسماعيلي خلال ساعات

"الأموال العامة" تبدأ التحقيق فى فساد اتحاد الكرة

ستوديو

الأسطورة والمعلم".. شاهد كليب محمد رمضان مع سعد لمجرد (فيديو)

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض " بيت المسرح ".. السبت المقبل على السلام

خاص.. 14 مليون جنيه أجر تامر حسني عن فيلمه الجديد

أسامة كمال يشن هجوما لاذعا ضد حمد بن جاسم

ads

رياضة

مدرب تونس يؤكد نجاحه فى مهمته بكأس أمم أفريقيا

جوارديولا يمنح ليروى سانى حرية تحديد مصيره مع مانشستر سيتى

الفحوصات تؤكد اقتراب عمورى من العودة للملاعب

الحاج ضيوف أسطورة السنغال ينصح مصر بإعادة المدرب الوطنى للمنتخب

الرئيس نيوز

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية لمساءلة وعزل "ترامب"

لماذا اعترض محمد نجيب على ارتداء الطلاب "القمصان المشجرة" عام 1952؟

مشجع زيمبابوي قطع 7500 كم سيراً.. ليحضر نهائي كأس أفريقيا

الكهرباء: حمل الشبكة اليوم 32 ألف ميجاوات "غير مسبوق"

منوعات

دراسة: الجليد الصناعي يمكن أن ينقذ الغطاء الجليدي للقطب الجنوبي

سقط دعوى الاعتداء الجنسي ضد الممثل الأمريكي كيفن سبيسي

"ديلي ميل" ترصد تسلل رئيس وزارء إسرائيل لمنزل تاجر جنس أمريكي

سجن مع إيقاف التنفيذ بحق رجل ساعد في انتهاك عرض أطفال بألمانيا

كشكول

جامعة الإسكندرية تناقش ملفات التطوير الإدارى ومشروعات بحثية

تنسيق الجامعات.. خطوات التقدم إلى الكليات

تعرف علي شروط برامج الساعات المعتمدة انجليزى بتجارة عين شمس

"الغضبان": الدبلومات اللوجستية تلبي احتياجات بورسعيد من العمالة المدربة

إسلام سياسي

موسكو تتهم واشنطن بإنشاء "جيش عسكرى" من الشركات الخاصة شمال سوريا

طالبان تعلن وفاة حارس الرئيس الأفغاني بعد استهداف سيارته

ماذا يحدث لنساء اليمن المختطفات فى سجون الحوثي

تعرف على نصائح كمال الهلباوي لـ"أردوغان" لإحكام سيطرته على تركيا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: قواعد المحبة والوداع.. درس جوني ديب الأخير
صفوت البياضي
شموع ودموع.. قصة حقيقية
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية من رواية "العقل المدبر فى المريخ"

اليوم.. انطلاق ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بالهناجر

الليلة.. عرض التسجيلى "هدية من الماضى" بمعهد جوتة

اليوم.. عرض فيلم "صراع فى الوادى" بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك