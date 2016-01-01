جوارديولا يمنح ليروى سانى حرية تحديد مصيره مع مانشستر سيتى

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لن يقف في طريق الألماني ليروي ساني، إذا أراد الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يتوقع رحيل اللاعب.



ويرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ23 عاما لتعويض رحيل النجم الهولندي آريين روبين، فيما أشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن النادي البافاري قد يؤجل الصفقة للموسم المقبل، أملا في تخفيض قيمتها.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات لجوارديولا قال فيها: "النادي قدم عرضا إلى ساني العام الماضي، ومن جانبي أخبرت إدارة النادي أكثر من 10 مرات أنني أريد أن يكون الجميع سعيدا هنا، إذا لم يريدوا البقاء فعليهم الرحيل".



وأضاف: "أتوقع أن يستمر ليروي معنا في الموسم المقبل".



وأتم: "ساني يملك جودة خاصة، يصعب العثور عليها في جميع أنحاء العالم، ولكن الجميع لا يضمن المشاركة بصفة أساسية لكثرة الخيارات لدينا".



يذكر أن ساني انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2016 قادما من شالكه الألماني، بمقابل يقترب من 45 مليون يورو، ويتبقى للاعب الألماني موسمان بعقده مع السيتي، علما بأن قيمته السوقية حاليا تبلغ 90 مليون جنيه إسترليني.



وحقق ساني مع مانشستر سيتي 6 ألقاب منذ انضمامه لصفوف الفريق، وشارك خلال الموسم المنصرم في 47 لقاء سجل خلالها 16 هدفا وصنع 18 بجميع البطولات.