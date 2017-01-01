الفحوصات تؤكد اقتراب عمورى من العودة للملاعب

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، المحترف في صفوف الهلال السعودي، اقترابه من العودة إلى الملاعب، بعد رحلة علاج طويلة.



وغاب عموري عن الملاعب فترة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في أكتوبر الماضي.



وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها "عموري" في مركز فيفا الطبي بمدينة دبي، سلامته تماما من الإصابة، في إشارة لاقترابه من العودة لمزاولة نشاطه بالملاعب.



وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن إدارة الهلال قدمت عرضا مغريا لعموري، من أجل استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة، وأن اللاعب ووكيله يدرسان العرض حاليا لحسم الموقف بشكل رسمي ونهائي.



كذلك ذكرت عدة تقارير أن العين الإماراتي، ناديه السابق، يرغب في إعادة عموري للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانضم عموري للهلال على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم واحد، وشارك معه في 5 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين وسجل هدفا وصنع مثله، كما أسهم في الفوز بلقب السوبر السعودي على حساب اتحاد جدة.