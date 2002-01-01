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رياضة

الحاج ضيوف أسطورة السنغال ينصح مصر بإعادة المدرب الوطنى للمنتخب

الخميس 18/يوليه/2019 - 02:42 ص
جريدة الدستور
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أعرب الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالي السابق، عن استيائه من خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، مشيرا لضرورة الاعتماد على مدرب وطني لقيادة "الفراعنة".

وودع المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019"، وهو ما تسبب في إقالة أجيري، واستقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لاحقا.

وقال ضيوف في تصريحات تلفزيونية: "لا أعلم لماذا استعانت مصر بمدرب أجنبي وهي لديها نجوم كبار مثل حسن شحاتة وحسام حسن وميدو وأحمد حسن".

وأضاف: "أجيري وجهازه الفني لا يعرفان شيئا عن الكرة المصرية وتاريخها، لقد جاءوا من أجل الأموال فقط".

ودخل الثلاثي حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحاصل على 3 بطولات لكأس أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، إضافة للثنائي حسام البدري وحسام حسن، في الترشحيات لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

يذكر أن الحاج ضيوف كان أحد نجوم الكرة السنغالية، وقاد منتخب بلاده للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2002 وخسر من الكاميرون بركلات الترجيح.
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