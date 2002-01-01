مدرب نيجيريا: الفوز على تونس أخرجنا من إحباط هزيمة الجزائر

أعرب الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن سعادته عقب الفوز على تونس وتحقيق المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة أخرجت فريقه من إحباط الهزيمة أمام الجزائر بالدور نصف النهائي.



وكان المنتخب النيجيري تعرض لهزيمة قاتلة أمام نظيره الجزائري بهدفين لهدف ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الأحد الماضي، حيث تلقى هدف الخسارة بتوقيع رياض محرز من ركلة حرة مباشرة في اللحظات الأخيرة للقاء.



وقال روهر عقب نهاية مبارة تونس: "نحن سعداء بالحصول على المركز الثالث وعرفنا كيف نجاري المنتخب التونسي، ونجحنا في الخروج من إحباط الهزيمة أمام الجزائر بنصف النهائي".



وأضاف: "من ضمن النتائج التي حققناها أيضا منح الـ23 لاعبا فرصة المشاركة بكأس أمم أفريقيا".



وتطرق روهر للحديث عن إصابة مهاجمه أوديون إيجالو، حيث قال: "إيجالو تعرض للإصابة في الفخذ، وتم استبداله على إثرها، لذلك أردنا الفوز من أجله، وأن يجعله يبتسم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها".



وتعرض المهاجم النيجيري أوديون إيجالو للإصابة قبل نهاية الشوط الأول وتم استبداله، بعدما نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك المنتخب التونسي.



ورفع إيجالو رصيده إلى الهدف الخامس، وأصبح في صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا النسخة الـ32 في انتظار المباراة النهائية، الجمعة بين الجزائر والسنغال.



وتعد هذه هي المرة الثامنة التي حصل فيها المنتخب النيجيري على المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية، بعد نسخ 1976، و1978، و1992، و2002، و2004، و2006، و2010.