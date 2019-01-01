أمريكا تبحث مبادرة حماية الملاحة بالخليج

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستطلع الدبلوماسيين في اجتماع مشترك مع وزارة الدفاع، الجمعة المقبل، على مبادرة حماية الملاحة في الخليج العربي.



وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن المبادرة ستركز على حرية الملاحة وتأمينها في الشرق الأوسط.



وأشار البيان إلى أن مضيق هرمز شهد تهديدات إيرانية متزايدة للملاحة البحرية، في المنطقة التي يتدفق عبرها خمس إمداد العالم من النفط.



وشدد على ضرورة التنقل بحرية عبر المضيق بوصفها أمر بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الدولي.



وألمح البيان إلى أنه يتعين بذل جهد متعدد الأطراف لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق، والتصدي للإرهاب الإيراني.