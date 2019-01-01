إحباط محاولة هروب بعض السجناء من سجن الصف المركزى

أحبطت قوات أمن الجيزة محاولة هروب عدد من السجناء من داخل سجن الصف المركزي، بعد اشعالهم النيران داخل أحد الحجوزات، تم إخماد النيران والسيطرة على المتهمين.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بنشوب حريق بسجن الصف المركزي، فيما أكدت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السجناء اشعلوا النيران بالحجز وحاولوا الهرب؛ إلا أن قوات تأمين السجن انتشرت بسرعة وتم التدعيم بقوات مركز شرطة الصف وقوات من الأمن المركزي؛ لإغلاق السجن بالكامل وتم السيطرة بشكل كامل على المتهمين.



وتبين من التحريات أن المتهمين افتعلوا مشاجرة داخل الحجز وأثناء تفقد القوات للأمر، حاولوا الخروج من الزنزانة؛ إلا أن القوات أغلقت الباب عليهم ما دفعهم لاشعال النيران بالبطاطين والملابسـ فتم الدفع بسيارات الإطفاء المخصصة للمنطقة الداخلية للسجن وطفايات الحريق لإخماد النيران.



وتحرر قوات أمن الجيزة المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.